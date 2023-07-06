Суд вынес решение об ограничении мамы ребёнка в родительских правах и взыскании алиментов.

Во Владимире 4-летнего мальчика забрали у матери и передали отцу. Суд вынес решение об ограничении мамы ребёнка в родительских правах и взыскании алиментов.В начале мая женщина спровоцировала под Боголюбово Среди них был и её маленький сын, который попал в реанимацию. Кроме того, в январе текущего года горе-мать легла пьяная спать рядом с четрёхмесячной дочерью и придавила её во сне. Девочка задохнулась.Бывший супруг подал иск об изъятии сына. Суд вынес решение в пользу отца. Женщина попыталась скрыться от приставов. Она регулярно меняла адреса своего пребывания. Однако сотрудники УФССП и инспектор по делам несовершеннолетних разыскали женщину и забрали сына.