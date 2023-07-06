Во Владимире у многодетной матери после аварии и гибели дочери приставы отобрали сына и передали...

Во Владимире у многодетной матери после аварии и гибели дочери приставы отобрали сына и передали его отцу.Под контролем судебных приставов Ленинского района города Владимира исполнено решение суда об определении места жительства 4-х-летнего мальчика с отцом. До вступления в законную силу решения по делу об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов с матери ребенка, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской областиВ начале мая 27-летняя она стала участницей резонансного ДТП. Выехала на встречную полосу за рулем «Ауди» и столкнулась с «Шевроле». Пострадала она сама и её шестеро пассажиров. Из которых четверо – несовершеннолетние. А также пассажир автомобиля «Шевроле».Четырехлетний ребенок попал в реанимацию.Также известно, что в январе 2023 года она в состоянии алкогольного опьянения, придавила четырехмесячную дочь во сне, и та задохнулась.Бывший муж обратился с иском о передаче мальчика в суд, который был удовлетворен. Судебные приставы УФССП России по Владимирской области тут же выехали по месту жительству мальчика. Однако мать попыталась скрыть своё местоположение, переезжая с ребенком по разным адресам, отметили в ведомстве.Приставы совместно с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних все же разыскали их. В итоге, ребенок был передан отцу.Фото: https://www.pxfuel.com