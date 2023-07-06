Ему было 63 года.

Умер депутат Законодательного Собрания Владимирской области, учредитель «Томикса» Сергей Казаков. Ему было 63 года.Сергей Валентинович родился в посёлке Асерхово Собинского района. Окончил Московский техникум транспортного строительства, Владимирский политехнический институт и РАНХиГС.Отслужил в армии. Работал сверловщиком, электромонтажником, а также на закате СССР успел потрудиться в Комсомоле. Руководил ООО «Издательский Дом РКФ «ТОМИКС». С 1991 года не единожды избирался в областной парламент.«Мы запомним его неравнодушным, сильным, энергичным, борцом по характеру. Я выражаю искренние соболезнования семье Сергея Валентиновича. Его уход — это утрата для всей нашей области. Скорбим вместе с вами», — написал в своём аккаунте «Вконтакте» губернатора Александр Авдеев.