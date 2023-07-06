Сегодня, 6 июля, в «Патриаршем саду» пройдёт один из один из самых древних славянских праздников — День Ивана Купалы и Аграфены Купальницы. В Мэрии анонсировали программу мероприятия.

Сегодня, 6 июля, в «Патриаршем саду» пройдёт один из один из самых древних славянских праздников — День Ивана Купалы и Аграфены Купальницы. В Мэрии анонсировали программу мероприятия. Праздник начнется в 19.00 и продлится до 22.30. Гостей ждут тематические экскурсии по саду и оранжерее, знакомство с древними обрядами и обычаями, мастер-классы по плетению венков, аквагрим, хороводы