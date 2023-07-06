Сервис hh.ru опубликовал новое аналитическое исследование вакансий в 33-ем регионе.

Во Владимирской области ищут водителей на зарплату в 300 тысяч рублей. Сервис hh.ru опубликовал новое аналитическое исследование вакансий в 33-ем регионе.Самый высокий заработок у водителей с собственной фурой - до 300 тысяч рублей. На втором месте - менеджеры по продажам - от 100 тысяч. Риэлторам сулят доход до 350 тысяч рублей в месяц.В ТОПе также программисты (140-230 тысяч), специалисты тендерного отдела (50-300), водители-экспедиторы (от 150) и работники склада Ozon (от 150).