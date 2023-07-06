Во Владимирской области на М-7 произошло серьезное ДТП, потребовалась деблокировка...

Во Владимирской области на М-7 произошло серьезное ДТП, потребовалась деблокировка пострадавших.Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Сегодня утром (6 июля 2023 года) в Вязниковском районе (ФАД М-7) на 295-м км произошло ДТП.Уточняется, что на место тут же выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь и патруль ГИБДД.В результате ДТП произошло столкновение двух транспортных средств.Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавших.Сообщается, что «всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 11 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС - 6 человек, 2 единицы техники».Другие подробности пока неизвестны.Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области