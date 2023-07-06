Во Владимирской области начали работу реабилитационные отделения для участников специальной военной...

Во Владимирской области начали работу реабилитационные отделения для участников специальной военной операции.Они открыты по поручению губернатора Александра Авдеева. Отделения действуют во Владимире и в Киржаче- на базе геронтологического центра "Ветеран". Все подробности- у Марии Платанюк.- Условия-то непростые, погода, окопы, на земле лежать, спина даёт о себе знать...На фронт Сергей ушёл добровольцем. Снайпер. После реабилитации боец намерен как можно быстрее вернуться на передовую. И это его выбор.- Если мы их там не остановим, а здесь-то они зачем нужны, когда они домой зайдут.Медаль "За отвагу"- несколько спасённых жизней. Сергей прикрывал товарищей, выносил после тяжелейших ранений с поля боя. Он точно знает, за что сегодня сражается Россия.Сергей, позывной "Чеснок", участник специальной военной операции:- За свободу наших детей, за будущее. Потому что порой тяжело, страшно, но вера в предков она вдохновляет. Мы русские. Мы можем потерпеть, но рано или поздно мы дадим пощечину или оплеуху, но мы её дадим.Вместо окопов- ухоженные газоны и беседки. Грохот снарядов заменила непривычная тишина. Это одна из первых групп участников специальной военной операции, которая проходит реабилитацию. Отделения- они созданы по поручению губернатора Александра Авдеева- действуют на базе областного комплексного реабилитационного центра во Владимире и здесь в Киржаче- в геронтологическом центре "Ветеран".- Первый этаж. Отделение реабилитации. Здесь для участников специальной военной операции подготовлены 10 комнат на 20 человек. Для защитников созданы комфортные условия, недавно в отделении проведён ремонт.Ребята "обживаются". Замечая: обстановка почти домашняя. От мягких матрасов- шутят- отвыкли. В киржачском центре военнослужащих окружили предельным вниманием и заботой. Как сыновей.Елена Федосеева, директор геронтологического центра "Ветеран" г. Киржача:- Конечно, по-матерински. Конечно,я очень сопереживаю их женам, их детям. Но по-другому, наверное, нельзя. Они настоящие защитники, кто-то же должен нас защищать. * Пересмотрели систему питания, пересмотрели меню. Сделали им большие порции. Всё-таки они мужчины, чтобы там было побольше мяса, побольше рыбы.Списки бойцов, которые хотят пройти реабилитацию, составляют отделы соцзащиты- совместно с отделением государственного фонда "Защитники Отечества". Курс для каждого индивидуальный.Дмитрию ( "Профессору" - позывной дан за облик и опыт) врач прописал низкочастотные токи.Людмила Юрченко, медсестра физиокабинета:- У него проблема в шейном отделе позвоночника, доктор назначил для улучшения кровоснабжения сосудов головного мозга и в шейном отделе позвоночника.- Добавляю ещё, добавляю.Таких физиопроцедур будет 10. А общее время реабилитации- 2 недели. Задерживаться в тылу Дмитрий не намерен.Дмитрий, позывной "Профессор", участник специальной военной операции:- Обратно вернуться в строй.- Как можно быстрее?- Как получится.А Илья- "Пирог"- в этой группе младший. Ему- 31. В бою всегда был отважен и смел. На реабилитацию попал после контузии.Илья, позывной "Пирог", участник специальной военной операции:- Рядовой. Помощник пулемётчика. На передке всегда были. Меня контузило, а напарнику ногу оторвало. Пришлось сразу перематывать ему ногу. Быстро. И "Промедол" вкалывать. Не медлить. А потом вытаскивать. А потом обратно на позицию- и вместо него пулемётчиком был.Парафинотерапия- эффективные тепловые процедуры, водолечение... После фронтовых будней бурлящие ванны с маслами для бойцов - та ещё экзотика. Иван (его позывной "Воин") признаётся: надо бороться с бессонницей... На передовой спать приходилось урывками.- С Вами корреспондент Иван... Вот воронка...- Сейчас снайпер-разведчик тоже хочет быстрее вернуться в строй. Что и кого ушел защищать, "Воин" знал с самого начала.Иван, позывной "Воин", участник специальной военной операции:- Тяга обратно, в армию. Просто сильная тяга. Службу продолжить. За наше будущее поколение. За наше прошлое достояние. За историю за нашу. За свой дом. За свою землю.В Киржаче бойцы уже ходят в "качалку", по вечерам читают. Руководство центра организует для них и экскурсии. К примеру, на Гремячий ключ и в Александровскую слободу. Также в центре реабилитации готовы оказать юридическую и психологическую поддержку.Мария Платанюк, Андрей Беляков "Вести-Владимир".