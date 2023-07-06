Во Владимирской области тысячами упаковок списывали и уничтожали лекарства, которых льготникам не...

Во Владимирской области тысячами упаковок списывали и уничтожали лекарства, которых льготникам не хватало.Прокуратурой области совместно с территориальным органом Росздравнадзора проведена проверка в ГКУЗ ВО «Центр по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области».Установлено, что только с начала 2022 года по май текущего Центром закупок в связи с истечением сроков годности списаны лекарственные препараты на общую сумму 58,6 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Из них на сумму 32,1 млн руб были лекарства, закупленные в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», уточнили в надзорном ведомстве.Это произошло из-за "ненадлежащего формирования потребности", считают проверяющие. Итог: приобретение невостребованных медикаментов, а также несвоевременное принятие Министерством мер к реализации лекарственных препаратов с истекающим сроком годности.Прокуратура приводит в подтверждение следующие факты:В августе 2020 года приобретено 3,7 тыс. упаковок лекарственного препарата «Метопролол» сроком годности до 01.06.2022. В конце мая 2022 года указанный медикамент целиком списан и уничтожен. Также полностью уничтожены в закупленном объеме лекарственные препараты «Максонидин» (4,3 тыс. уп.), «Симвастин» (6,5 тыс. уп.), общей стоимостью 836 тыс. руб., и другие.При этом, вскрылись факты необеспечения пациентов лекарствами анализируемой группы. Выявлено не менее 20 жителей области, которые своевременно не обеспечивались медикаментами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по рецептам бесплатно.Помимо прочего, прокуратурой области установлены нарушения условий хранения льготных медикаментов в Центре закупок. Обнаружены более 1,8 тыс. упаковок с истекшем сроком. В двух складских помещениях зафиксировано ненадлежащее санитарное состояние.Кроме того, один из сотрудников учреждения своевременно не прошел повышение квалификации, а у должностных лиц, работающих с наркотическими веществами, не имелось справок об отсутствии заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом.Также установлено наличие в системе данных о 8,3 тыс. упаковок лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, находящихся на балансе Центра закупок в статусе «в обороте» и не выведенных из него в установленный срок. Еще 14,4 тыс. упаковок медикаментов физически находились на складе, однако не были своевременно поставлены на учет.Курирующему минздрав заместителю губернатора Владимирской области внесено представление.Материалы проверки направлены первым заместителем прокурора региона в СУ СК РФ по области для решения вопроса об уголовном преследовании по статье "Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба".В настоящее время СУ СК РФ по Владимирской области проводится процессуальная проверка, сообщила пресс-служба У СК РФ по Владимирской области.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.