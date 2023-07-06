Во Владимирской области утренний пожар захватил дом, гараж и хозяйственные постройки.
Пожар...
Во Владимирской области утренний пожар захватил дом, гараж и хозяйственные постройки.
Пожар произошёл сегодня (6 июля 2023 года) рано утром в посёлке Головино на улице Макаренко.
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.
Уточняется, что вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно — в 4:10 утра.
Увы, на момент прибытия подразделений уже наблюдалось открытое горение дома, гаража и хозяйственной постройки.
Пожарным удалось ликвидировать пожар на площади 212 кв. м.
Информация о погибших и пострадавших нет.
Сообщается, что для тушения огня привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.
В данный момент устанавливается причина пожара.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона, что в случае пожара необходимо оперативно звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).
Фото: официальный сайт ГУ МЧС России по Владимирской области