Во Владимирской области утренний пожар захватил дом, гараж и хозяйственные постройки. Пожар...

Во Владимирской области утренний пожар захватил дом, гараж и хозяйственные постройки.Пожар произошёл сегодня (6 июля 2023 года) рано утром в посёлке Головино на улице Макаренко.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.Уточняется, что вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно — в 4:10 утра.Увы, на момент прибытия подразделений уже наблюдалось открытое горение дома, гаража и хозяйственной постройки.Пожарным удалось ликвидировать пожар на площади 212 кв. м.Информация о погибших и пострадавших нет.Сообщается, что для тушения огня привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.В данный момент устанавливается причина пожара.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона, что в случае пожара необходимо оперативно звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: официальный сайт ГУ МЧС России по Владимирской области