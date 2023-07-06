Расходы на трапезу в целом составят 2 466 рублей.

Во Владимирской области подсчитали стоимость праздничного ужина на День семьи, любви и верности. За год сумма, которую потребуется выложить, стала меньше на 1,5%. При расчёте использовались данные Росстата за май 2022 и 2023 годов.Как считают эксперты реготделения Банка России, основным блюдом на столе владимирцев будет мясо. Свинина за год подешевела на 11 рублей, а курица на два. При этом колбаса подорожала на 82 рубля. Обязательный атрибут праздника - овощи. В среднем огурцы и помидоры сейчас продаются дешевле на 3 рубля. Фрукты также упали в цене: виноград - на 86 рублей, груши — на 28, яблоки — на 23, апельсины — на 12.Цены на десерты также скатились вниз, считают в БР. Торты - на 34 рубля, конфеты - на 51.В регуляторе уверены, что ужин не обойдётся без шампанского. Однако его стоимость выросла, на 23 рубля.Подводя итог, экономисты регулятора сообщают, что расходы на трапезу в целом составят 2 466 рублей.