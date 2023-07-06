С января начались продажи в 37 ЖК.

С января начались продажи в 37 ЖК.В Москве замедлился вывод новых проектов на жилищном рынке. Одна из главных причин – резкое сокращение спроса, зафиксированное в конце прошлого года. Но дефицита предложения в обозримом будущем не предвидится.Всего с начала года рынок пополнили почти четыре десятка новых проектов, что на 32% уступает показателям первой половины 2022 года. Больше всего новостроек – 18 – появилось в сегменте класса "комфорт". Еще восемь проектов относится к классу "бизнес".Соотношение новых проектов с квартирами к проектам с апартаментами составило 56% к 44%. В прошлом году и тех, и других было примерно поровну.Наибольшую активность среди застройщиков продемонстрировала группа "Самолет". С начала года застройщик вывел на рынок три масштабных проекта. Еще два проекта анонсировал застройщик Coldy.Средняя цена "квадрата" в ЖК, поступивших в реализацию с января, увеличилась на 8%, до 449 тыс. рублей. Самый доступный ценник зафиксирован в в Новой Москве от группы "ПИК" – 186 тыс. рублей за кв. м.