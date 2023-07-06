Роберт Де Ниро поблагодарил всех, кто выразил соболезнования.

Роберт Де Ниро поблагодарил всех, кто выразил соболезнования.Оскароносный американский актер Роберт Де Ниро в свои 79 лет может гордиться не только блестящими ролями в фильмах, принесших ему мировую слову, но и большой семьей. Звезда Голливуда является отцом семерых детей, причем, его младшая наследница родилась в 2023 году.Однако семейное счастье американского актера было недолгим. Его постигло страшное горе: умер внук Лео, которому было всего 19 лет. О смерти юноши сообщила его мать Дрена Де Ниро.Она приходится звезде фильма "Крестный отец" старшей наследницей. Роберт Де Ниро удочерил ее в первом браке. Сам актер не сразу отреагировал на трагическую весть, однако позже поблагодарил поклонников, которые выразили ему соболезнования.Голливудская звезда подчеркнула, что глубоко опечалена вестью о кончине любимого внука. Роберт Де Ниро, меж тем, не стал делать публичных заявлений лично, а передал все через своего представителя.Также артист попросил на какое-то время оставить его семью в покое, чтобы они смогли оплакать ушедшего родственника. Как отмечает , Лео пошел по стопам знаменитого деда и за короткую жизнь успел сняться в нескольких фильмах.