Пятнадцатилетняя Диана Старцева из Юрьев-Польского показала отличный результат на Чемпионате России и всероссийских состязаниях. В квалификации девушка заняла 3 место, выполнив норматив

Пятнадцатилетняя Диана Старцева из Юрьев-Польского показала отличный результат на Чемпионате России и всероссийских состязаниях. В квалификации девушка заняла 3 место, выполнив норматив Мастера спорта международного класса, а в финале уступила победителю лишь один выстрел. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: министерство спорта области