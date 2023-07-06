37-летний мужчина признан виновным в убийстве, сообщили в Кольчугинском городском суде. Обвиняемый придумал собственную версию событий, чтобы защитить себя от тюрьмы, но его раскусили.

37-летний мужчина признан виновным в убийстве, сообщили в Кольчугинском городском суде. Обвиняемый придумал собственную версию событий, чтобы защитить себя от тюрьмы, но его раскусили. Убийство произошло в ноябре прошлого года. Подсудимый решил отпраздновать свой день рождения и позвал приятеля, чтобы выпить по этому поводу. После очередной дозы спиртного, у именинника завязался конфликт с 61-летним гостем.