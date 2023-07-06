В прокуратуре сообщили, что мужчина проживал в Судогодском районе без регистрации и ранее уже был судим. 7 июля прошлого года обвиняемый со своим другом отдыхали на берегу «Галанинских ям» в

В прокуратуре сообщили, что мужчина проживал в Судогодском районе без регистрации и ранее уже был судим. 7 июля прошлого года обвиняемый со своим другом отдыхали на берегу «Галанинских ям» в Судогодском районе. Там они поссорились с незнакомой компанией. Обвиняемый ударил потерпевшего в грудь складным ножом. От полученного ранения тот умер в тот же день. Ранее,