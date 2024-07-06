9,3% жителей Владимирской области оказались за чертой бедности Этот показатель за год уменьшился...

9,3% жителей Владимирской области оказались за чертой бедностиЭтот показатель за год уменьшился на 0,5%. 33-й регион занял 65-е место в рейтинге по доходам населения. Так, на среднюю зарплату владимирцы могут купить 1,54 фиксированного набора товаров и услуг. Такие данные приводят РИА Новости.В рейтинге с наибольшим значением доходов, как и в прошлом году, лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь показатель отношения среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг равен 3,96.На последнем месте — Республика Ингушетия с показателем всего 1,1. В этом регионе также самая большая доля населения, живущего за чертой бедности, — почти 28 %.Фото сгенерировано нейросетью