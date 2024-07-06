Человечество вымерло после чего-то страшного, а на планете остались лишь следы того, что когда-то на ней жили люди. Стоят многоэтажки, детские площадки, автомобили. Некому за ними ухаживать,

Человечество вымерло после чего-то страшного, а на планете остались лишь следы того, что когда-то на ней жили люди. Стоят многоэтажки, детские площадки, автомобили. Некому за ними ухаживать, потому город безжалостно захватывают растения. Такие мысли появляются, глядя на дворы улиц Первомайской, Ануфриева и Ленина в Александрове. Вот только с человечеством все хорошо, просто о благоустройстве территорий