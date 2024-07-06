Годовщина начала Битвы на Курской дуге: в «Александровской слободе» хранится записная книжка...

Годовщина начала Битвы на Курской дуге: в «Александровской слободе» хранится записная книжка очевидца этих событийО значимой дате в истории Великой Отечественной войны напоминают сотрудники музея-заповедника "Александровская слобода".Сегодня - годовщина начала Битвы на Курской дуге. Операция, длившаяся 50 дней, и крупнейшее танковое сражение в мировой истории переломили ход всего противостояния.В фондах музея хранятся предметы, принадлежавшие непосредственному участнику Курской битвы.Это записная книжка Игната Егоровича Козулина, которую солдат, как дневник, вел с 43-его по 45-й годы. Заметки о военном быте, боях, стихи, письма "в никуда" и бесконечная тоска по дому. 52 листа "бисерным" почерком.Уже много после войны, на "гражданке" Козулин работал учителем в александровской школе, вел начальную военную подготовку. Среди учеников получил уважительное прозвище "Батя".В музее сохранилась и архивная съемка встречи с ветераном. Самого Игната Егоровича, увы, давно нет в живых.