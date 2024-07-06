Какие профессии оказались самыми востребованными среди владимирской молодежи? Во Владимирской...

Какие профессии оказались самыми востребованными среди владимирской молодежи?Во Владимирской области выявили профессии, которые являются наиболее и наименее популярными среди соискателей в возрасте от 14 до 35 лет.Во Владимирской области топ молодежных профессий возглавляют специальности специалиста по сертификации, кредитного специалиста и контролера ОПК: 80% резюме этих специалистов открыты соискателями в возрасте от 14 до 35 лет. Также в лидерах – курьеры (75% резюме принадлежит молодежи) и представители творческих профессий: режиссеры и сценаристы (по 75%), журналисты и корреспонденты (по 70%).«В России среди топ-20 специализаций с наиболее высокой представленностью молодежи большинство относятся к сфере ИТ, маркетинга и развлечений. Во многом это связано с «молодостью» самих сфер, ведь расцвет ИТ, медиа и маркетинга пришелся на последние десятилетия. Некоторых профессий 10-15 лет назад попросту не существовали или были крайне редкими. Во Владимирской области ситуация отличается от средней по России. Местная молодежь ищет работу в самых разнообразных профессиональных сферах: в финансах, медицине, преподавании, фитнесе, в том числе и на рабочие позиции», - прокомментировала Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru.Реже всего резюме молодых соискателей из Владимирской области можно встретить в сфере безопасности. Только 10% соискателей в возрасте от 14 до 35 лет готовы работать охранниками, и 13% - специалистами службы безопасности. Также самыми Немолодежными профессиями стали: электромонтажник и инженер по охране труда (по 17%), сервисный инженер (по 21%), инженер по эксплуатации (23%). Среди 20 наименее популярных среди молодежи специализаций большинство относятся к сфере производственного, рабочего и массового персонала. Именно специалисты данных специальностей сегодня наиболее востребованы на рынке труда.«Слабая представленность молодежи в рабочих и производственных специальностях имеет несколько причин. Во-первых, сказываются стереотипы и низкий престиж таких профессий. Во-вторых, нельзя не отметить, что за последнее десятилетие численность россиян молодого возраста существенно сократилась. Молодежи попросту мало и в профессиях массового спроса это особенно заметно», – рассказывает Ирина Святицкая.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky