Профилактика ожирения у детей: владимирцам представили полезные советы по питанию
Особенно склонны...
Профилактика ожирения у детей: владимирцам представили полезные советы по питанию
Особенно склонны к набору веса подростки 15-17 лет. По мнению врачей, у 90% пациентов – это результат переедания и нездорового образа жизни. Ожирение уже признано неинфекционной пандемией 21 века.
"Родителям важно помнить, что можно обратиться в поликлинику, пройти диспансеризацию и определить, имеется ли повышенный индекс массы тела у ребенка. Затем начинается совместная работа специалистов, а ожирение как фактор риска хронических неинфекционных заболеваний берется под контроль", - пояснила Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России
1 июля запущена платформа по популяризации здорового питания и профилактике детского ожирения - национальныепроекты.рф/думайчтоешь.
В Минздраве Владимирской области рекомендуют питаться правильно:
питаться нужно разнообразно, 4-5 раз в день, тогда не будешь голодным и не съешь лишнего;
перед школой обязательно позавтракать;
для перекусов полезны орехи и фрукты, а не фастфуд и шоколадные батончики;
обед считается полноценным, если включает суп, второе и компот (не стоит заменять его на вредные газированные напитки);
в течение дня нужно не забывать пить воду, так как человек на 80% состоит именно из воды;
ужинать нужно за 3 часа до сна, иначе полученные калории превратятся в жир.
Врачи напоминают, лишний вес – причина многих болезней: диабет 2 типа, дислипидемия, синдром поликистозных яичников, психологические проблемы.
Детям и родителям на заметку!
На платформе в игровой форме ребятам объясняют, что от правильного питания зависит их будущее. Лишний вес иногда мешает выбрать понравившуюся специальность. На сайте каждый может примерить на себя разные профессии и получить рекомендации по питанию, которые помогут достигнуть успеха.
Родителям!
В качестве профилактических мер по предупреждению детского ожирения рекомендуются:
грудное вскармливание (при его отсутствии грамотный выбор смеси);
здоровый сон (в детском возрасте он должен составлять 9–12 часов в сутки);
физическая нагрузка (ребёнку/подростку рекомендуется ежедневная физическая активность в течение 60 минут);
психологическая поддержка (родители должны интересоваться делами ребёнка, не допускать, чтобы он оставался один на один со своими проблемами; если родители не в силах помочь самостоятельно, то они должны обратиться за помощью к специалисту).
Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky