Профилактика ожирения у детей: владимирцам представили полезные советы по питанию Особенно склонны...

Профилактика ожирения у детей: владимирцам представили полезные советы по питаниюОсобенно склонны к набору веса подростки 15-17 лет. По мнению врачей, у 90% пациентов – это результат переедания и нездорового образа жизни. Ожирение уже признано неинфекционной пандемией 21 века."Родителям важно помнить, что можно обратиться в поликлинику, пройти диспансеризацию и определить, имеется ли повышенный индекс массы тела у ребенка. Затем начинается совместная работа специалистов, а ожирение как фактор риска хронических неинфекционных заболеваний берется под контроль", - пояснила Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России1 июля запущена платформа по популяризации здорового питания и профилактике детского ожирения - национальныепроекты.рф/думайчтоешь.В Минздраве Владимирской области рекомендуют питаться правильно:питаться нужно разнообразно, 4-5 раз в день, тогда не будешь голодным и не съешь лишнего;перед школой обязательно позавтракать;для перекусов полезны орехи и фрукты, а не фастфуд и шоколадные батончики;обед считается полноценным, если включает суп, второе и компот (не стоит заменять его на вредные газированные напитки);в течение дня нужно не забывать пить воду, так как человек на 80% состоит именно из воды;ужинать нужно за 3 часа до сна, иначе полученные калории превратятся в жир.‍Врачи напоминают, лишний вес – причина многих болезней: диабет 2 типа, дислипидемия, синдром поликистозных яичников, психологические проблемы.Детям и родителям на заметку!На платформе в игровой форме ребятам объясняют, что от правильного питания зависит их будущее. Лишний вес иногда мешает выбрать понравившуюся специальность. На сайте каждый может примерить на себя разные профессии и получить рекомендации по питанию, которые помогут достигнуть успеха.Родителям!В качестве профилактических мер по предупреждению детского ожирения рекомендуются:грудное вскармливание (при его отсутствии грамотный выбор смеси);здоровый сон (в детском возрасте он должен составлять 9–12 часов в сутки);физическая нагрузка (ребёнку/подростку рекомендуется ежедневная физическая активность в течение 60 минут);психологическая поддержка (родители должны интересоваться делами ребёнка, не допускать, чтобы он оставался один на один со своими проблемами; если родители не в силах помочь самостоятельно, то они должны обратиться за помощью к специалисту).Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky