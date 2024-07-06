Кинотеатр «РусьКино» возобновит работу осенью 2024 года. Хорошей новостью поделились в сообществе комплекса в «Телеграме». Сначала откроется только кинотеатр, а уже потом ресторанная зона.

Кинотеатр «РусьКино» возобновит работу осенью 2024 года. Хорошей новостью поделились в сообществе комплекса в «Телеграме». Сначала откроется только кинотеатр, а уже потом ресторанная зона. На месте ресторанов «Фарфаллина» и «Андерсон» появятся новые заведения. Какие именно, неизвестно, но сообщается, что переговоры на финальной стадии. «РусьКино» не работает с сентября 2022 года. У кинотеатра были финансовые трудности,