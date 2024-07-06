Стихия уймется: во Владимирской области ожидается комфортная погода без дождя Во Владимирской...

"Стихия уймется": во Владимирской области ожидается комфортная погода без дождяВо Владимирской области 7 июля 2024 года ожидается комфортная погода с температурой воздуха +23...+25°C. По прогнозам синоптика, метеоролога Александра Шувалова, сильный ветер и грозы покинут 33-й регион, тем самым «стихия уймется», будет ясно и без осадков.Температура воздуха днем до +25°C. Ночью столбик термометра опустится до +11°C.Ветер юго-восточный, 1м/с.Атмосферное давление 751 - 755 мм ртутного столба.Народный прогноз на 7 июля 2024 года"Наши предки говорили: если в этот день дождь "заплачет", то через пять дней солнце "засмеется". Существовала и такая примета: аромат полевых цветов усилился - к дождю. А если гроза - к неурожаю бобовых".Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky