В июне самой молодой невестой стала 16-летняя девушка, а самой зрелой — 78-летняя Свежей...

В июне самой молодой невестой стала 16-летняя девушка, а самой зрелой — 78-летняяСвежей статистикой за июнь текущего года поделилось Министерство по ОДМС, ЗАГС и архивов Владимирской областиВ прошлом месяце в ЗАГСах нашего региона вступили в брак 870 пар, 82% из которых заключили брак в торжественной обстановке.53% молодоженов подали заявления через портал Госуслуг.В июне в отделах ЗАГС Владимирской области также заключили брак пары из 58 регионов России.5-8 июля, когда в России будут праздновать День семьи любви и верности, в ЗАГСах Владимирской области планируют заключить брак (внимание!) уже 236 пар, 56 из которых — в Муроме.Главное фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображенийСлайды: https://vk.com/public205991960