В поселке Муромцево сняли старую дорогу, а новую так и не положили Старую дорогу сняли - новую так...

В поселке Муромцево сняли старую дорогу, а новую так и не положилиСтарую дорогу сняли - новую так и не положили. Жители поселка Муромцево Судогодского района свое бездорожье называют искусственно созданным. Сейчас ни скорая, ни пожарная не могут добраться до многоквартирных домов на улице Шкурина. Зачем увезли лежавшие там ранее плиты? И когда будет сделана дорога? Выясняла Кристина Иванова.- Кто решит...*падает женщина*- Вот-вот, смотрите...Спотыкаясь и падая, местные жители спешат на встречу с и.о. главы поселения. Большое событие - власти посетили придомовое бездорожье на улице Шкурина в поселке Муромцево. Старую дорогу сняли в начале июня - новую так и не положили.По словам Сергея Хапугина, на точке он совсем по другому вопросу. Следит, как облагораживают тротуар неподалеку.Сергей Хапугин - и.о. главы администрации Муромцевского сельского поселения:- Не могу вам ничего по этому вопросу сказать. Сейчас просто приедет представитель администрации, который заключал договор подряда. И он вам точно расскажет.- Ну, вы же глава, вроде, должны...- Ну, в полномочия главы поселения не входит строительство дорог.А никакого строительства пока и нет. Подрядчик снял старые плиты и больше здесь не появлялся. Скорая и спасатели подъехать не могут. Проверено недавним пожаром.Алексей Макаров - житель пос.Муромцево:- Горели сараи у нас. Приехали пожарки, встали здесь. И все. А ехать некуда. Только по дачной дороге заезжать. Короче говоря, горели два сарая. Пока пожарники объехали - все 16 уже горели.Прежде здесь лежали добротные бетонные плиты советских времен. Местность болотистая - земля "гуляет". Потому покрытие немного сдвинулось, - рассказывают жители. По их словам, дорогу нужно было лишь выровнять.Однако власти решили иначе. Подрядчик "А-Строй" пообещал асфальт. И пропал. Техника и куча щебня появились здесь утром в день съемок.Любовь Фирова - жительница пос.Муромцево:- Мы не видели техники давно. Это сегодня они, наверное, узнали, что вы приедете. Вот - зашевелились, технику пригнали. И, видите, человек ходит мусор собирает.Совпадение, - поясняют в администрации. А щебень здесь для другой цели - обновляется тротуар по программе благоустройства сельских территорий. Настоящая сельская жизнь, говорят люди, началась здесь месяц назад. В дожди добраться в свои квартиры они могут только в болотных сапогах.Подрядчик, говорят в местном управлении архитектуры и строительства, действительно затягивает сроки. По контракту объект должны были сдать 10 июня. Штраф "А-Строй" получил. Но пока ничего не изменилось.Валерий Курышев - и.о. начальника МКУ "Управление архитектуры и строительства" Судогодского района:- Ну, какие-то у него проблемы.- Вы не знаете, какие?- Нет. Мы работаем в рамках 44 закона, поэтому мы не можем тоже в одностороннем порядке так сразу рассторгнуться.- А какая сумма контракта?- Ну, сейчас не скажу, там несколько объектов.На следующий день на улицу Шкурина вновь приехала техника. Подрядчик "проснулся" и взялся за оставшиеся плиты. Почему для начала нельзя заасфальтировать уже развороченный отрезок - непонятно. Если будет снят и этот участок, к дому нельзя будет подобраться ни с одной из сторон.Кристина Иванова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".