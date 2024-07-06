В Петушинском районе житель обратился в прокуратуру за помощью для получения пособия по рождению ребёнка.

Жителю Петушинского района Отделение Фонда пенсионного и социального страхования отказало в выплате пособия по рождению ребёнка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, причиной отказа стало отсутствие подтверждения заключённого брака и факта совместного проживания.В ходе прокурорской проверки было установлено, что заявитель заключил брак с женой 28 апреля 2023 года. Также ребёнок зарегистрирован по адресу регистрации обоих родителей. На данный момент права граждан на единовременную выплату восстановлены.