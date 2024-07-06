В Судогодском районе завершился симпозиум скульпторов. Их работы - подарок древнему Суздалю. В...

В Судогодском районе завершился симпозиум скульпторов.Их работы - подарок древнему Суздалю. В Судогодском районе завершился симпозиум скульпторов - его участниками также стали мастера из других регионов.Десять дней на базе Муромцевского лесотехнического техникума художники создавали фигуры, посвященные тысячелетию Суздаля. Скульптуры созданы из гранита, известняка, мрамора, дерева.Организатор съезда - скульптор Игорь Черноглазов. В дар городу-музею он передаст три свои работы.Каждый мастер создал по несколько фигур. Преподаватель из Владимира Мария Зайцева-Теплова, например, представит на грядущей выставке лик Архангела Михаила и образ сокола - эта птица изображена на гербе Суздаля.Мария Зайцева-Теплова, скульптор:- Мне, в принципе, достался такой камень, под который мой эскиз очень хорошо подошел. Я подумала, что это судьба. Надо сделать образ защитника русской земли. Это Архангел Михаил, он воин. Он защищает наше отечество, наших воинов.Игорь Черноглазов, скульптор, заслуженный художник России:- Во Владимире будет выставка, посвященная юбилею Суздаля. И все эти работы будут представлены на этой выставке. И я думаю, что в виде исключения, наши гости тоже будут экспонироваться на этой выставке. Хотя это будет и областная выставка.