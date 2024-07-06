В Суздале на стадионе Спартак состоялся Суперкубок футбольных мам Какой он - женский футбол? В...

В Суздале на стадионе "Спартак" состоялся "Суперкубок футбольных мам"Какой он - женский футбол? В финале встретились 12 команд из разных регионов России. По регламенту соревнований, футбольная мама - это любая женщина с детьми, которая любит погонять мяч.Это второй в этом году крупный фестиваль женских футбольных клубов. Первый состоялся в Тюмени, а финал пройдет в Санкт-Петербурге - в ноябре.Суперкубок - часть проекта "Сто турниров - 100 городов", посвященный году семьи.Соревнования прошли в два этапа - групповой и плей-офф. По результатам "Золотого кубка" сборная "Футбольные мамы Владимира" заняла 7 место из 8-и.