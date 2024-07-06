В Суздале состоится ежегодный заплыв на сапах в карнавальных костюмах 3 августа 2024 года в...

В Суздале состоится ежегодный заплыв на сапах в карнавальных костюмах3 августа 2024 года в Суздале пройдет третий ежегодный SUP-серфинг фестиваль. На него приглашаются все желающие, кто любит плавать на сапах. Протяженность маршрута составит 6 километров по живописным берегам Каменки. Об этом сообщается на официальном сайте suzdalsup.ruВ мероприятии отсутствует соревновательный момент. SUP-фестиваль-карнавал - это прежде всего праздник.Программа на берегах реки будет идти на протяжении всего маршрута.Все подробности и актуальная информация на сайте фестиваляРегистрация начнется в 9 часов. Стартует заплыв в 13.30. Финишируют участники в 16.00. После этого пройдет награждение победителей.Участие абсолютно бесплатное!Фото с официального сайта фестиваля Suzdalsup