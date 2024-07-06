Цветущие клумбы у дома 4а на улице Комиссарова некоторых привлекают сильнее, чем хотелось бы. Местные жители пожаловались на неизвестную воровку, которая приходит поздно вечером в маске и

Цветущие клумбы у дома 4а на улице Комиссарова некоторых привлекают сильнее, чем хотелось бы. Местные жители пожаловались на неизвестную воровку, которая приходит поздно вечером в маске и видирает цветочные кустики. Из поста местой жительницы Катерины в сообществе «Подслушано во Владимире» Сначала она 22.05 украла 2 куста петуней, вчера (5 июля) она выдрала огромный куст гортензии.