Владимирский политик и общественник Борис Оверчук отмечает юбилей - 80 лет Сегодня - 5 июля - свой...

Владимирский политик и общественник Борис Оверчук отмечает юбилей - 80 летСегодня - 5 июля - свой юбилей отмечает известный в регионе политик и общественник Борис Оверчук. Борису Кирилловичу - 80 лет.Борис Оверчук - член бюро Комитета владимирского регионального отделения КПРФ. Заведующий историко-мемориальным залом "Музея истории радиотехнических войск".Службе в Вооружённых силах СССР Борис Оверчук посвятил 33 года. Он - выпускник Военно-инженерной радиотехнической Академии ПВО страны. За безупречную службу удостоен Ордена за службу Родине, медалей и грамот Министерства обороны и Минтранса.Борис Кириллович работал в двух созывах владимирского городского совета народных депутатов, активно продвигая социальные проекты. Неоднократно возглавлял миссии владимирских предпринимателей в регионах и в ближнем зарубежье.Борис Оверчук принимает самое активное участие в общественной жизни Владимирской области, ведёт патриотическую работу, проводит встречи с молодежью. Сам сын фронтовика - Борис Оверчук был в числе тех, кто стоял у истоков организации "Дети войны"Антон Сидорко, председатель владимирского областного комитета КПРФ:- Борис Кириллович является одним из самых авторитетных коммунистов Владимирской области, на которого сегодня ориентируются и молодое поколение партийцев. Борис Кириллович ведёт огромную работу с пионерской организацией и комсомольской организацией. Хочется пожелать ему здоровья, крепости духа! С юбилеем, Борис Кириллович!