Во Владимире отремонтируют пять хоккейных кортов В августе 2024 года в областном центре начнется...

Во Владимире отремонтируют пять хоккейных кортовВ августе 2024 года в областном центре начнется реконструкция пяти хоккейных кортов, расположенных на внутридворовых территориях по следующим адресам:ул. Растопчина, д. 49-Б,ул. Соколова-Соколенка, д.7,ул. Диктора Левитана, д.3-В,ул. Диктора Левитана, д. 57,мкр. Энергетик на ул. Энергетиков, д.4-а.Как сообщают в городской администрации, будет проведен демонтаж старых хоккейных бортов, вместо которых установят современные пластиковые конструкции.Напомним, что на территории стадиона "Лыбедь" уже проведен демонтаж старого резинового покрытия и фрезеровка асфальта, ведется работа по монтажу лотков ливнеприемников. В дальнейшем подрядчику предстоит заново уложить основание, выравнивающий слой и верхнее покрытие беговых дорожек. Работы в соответствии с контрактом должны быть завершены к сентябрю.Фото: администрация города Владимира, нейросеть Kadinsky