Во Владимирской области прогнозируются гроза, залповые ливни и резкое понижение температуры
В ночь...
Во Владимирской области прогнозируются гроза, залповые ливни и резкое понижение температуры
В ночь с 5-го на 6-е июля во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется сильная гроза, шторм, ветер и град. Температура воздуха упадёт примерно на 10 градусов.
К 12 часам дня 6-го июля воздух прогреется до +20...22 градусов тепла. Ночью температура опустится. Ожидается лишь +13 градусов тепла.
Атмосферное давление — 752 мм ртутного столба, ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.
В выходные жара отступит. И установятся более комфортные значения.
Народный прогноз погоды на 6 июля:
«Если идет дождь, то через пятнадцать дней будет ясный и солнечный день»;
«Если радуга долго не исчезает на небе, то ждите затяжные ливни»;
«Звезды на чистом ночном небе предвещают похолодание в ближайшие два дня».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений