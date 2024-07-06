Во Владимирской области прогнозируются гроза, залповые ливни и резкое понижение температуры В ночь...

Во Владимирской области прогнозируются гроза, залповые ливни и резкое понижение температурыВ ночь с 5-го на 6-е июля во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется сильная гроза, шторм, ветер и град. Температура воздуха упадёт примерно на 10 градусов.К 12 часам дня 6-го июля воздух прогреется до +20...22 градусов тепла. Ночью температура опустится. Ожидается лишь +13 градусов тепла.Атмосферное давление — 752 мм ртутного столба, ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.В выходные жара отступит. И установятся более комфортные значения.Народный прогноз погоды на 6 июля:«Если идет дождь, то через пятнадцать дней будет ясный и солнечный день»;«Если радуга долго не исчезает на небе, то ждите затяжные ливни»;«Звезды на чистом ночном небе предвещают похолодание в ближайшие два дня».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений