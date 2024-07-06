Жители Владимирской области могут заказать доставку через универсальный помощник Купер Сервис...

Жители Владимирской области могут заказать доставку через универсальный помощник "Купер"Сервис "СберМаркет" провел ребрендинг, теперь он называется "Купер", сообщает пресс-служба сервиса.Купер — это уже не просто доставка из любимых магазинов и ресторанов, это универсальный помощник. Новое имя значит — «покупать». В приложении можно купить всё, что угодно, для любого повода."Команда запустила новую рекламу Купера, фирменный стиль и переименовала сайт, но на этом изменения не заканчиваются. Обязательно будем держать тебя в курсе обновлений в наших социальных сетях", - пояснили в пресс-службе сервиса.Фото: пресс-служба сервиса "Купер", нейросеть Kadinsky