Алеся Кафельникова сейчас отдыхает в Испании, откуда щедро делиться фотокарточками и записями. Накануне она опубликовала на своей странице в Instagram новый пост.

Алеся Кафельникова сейчас отдыхает в Испании, откуда щедро делиться фотокарточками и записями. Накануне она опубликовала на своей странице в Instagram новый пост.На видео дочь известного теннисиста запечатлена сидящей в дорогой иномарки. Она забралась с ногами на сиденье автомобиля, у которого нет крыши.Девушка решила задать жару своим подписчикам и начала танцевать эротический танец. Спустя пару секунд она начала приподнимать топ, оголяя грудь. К слову, бюстгальтера на Алесе не оказалось."Хладнокровные", – подписала ролик звездная наследница.Поклонники будто посходили с ума после увиденного. Как утверждает , Кафельникову начали заваливать комплиментами и даже похабными предложениями. "Обалденная", "Ходячий секс", "Милая, красивая, сексуальная, обаяшечка", "Ох-ох, жарко!", "Богиня!", – писали восторженные фанаты."Украла мое сердце!", – признался обожатель.Некоторые, в свою очередь, нашли поведение Алеси слишком вызывающим. "Обязательно светить сиськами?!", "А что и она сиськи вытащила?", "Асексуальненько", "Опять дряни наелась!", – писали разгневанные злопыхатели.