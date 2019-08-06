Анастасия Волочкова опубликовала на своей личной странице в Instagram новый снимок. Прима балета часто выкладывает креативные посты, впрочем этот раз не стал исключением.

Анастасия Волочкова опубликовала на своей личной странице в Instagram новый снимок. Прима балета часто выкладывает креативные посты, впрочем этот раз не стал исключением.На фотографии балерина села на свой фирменный шпагат прямо посередине улицы. Казалось бы, обычная для Анастасии ситуация. Но отличительной особенностью кадра стало то, что она растянулась на асфальте не одна, а в компании юной леди."А вы говорите… Главное, дети меня меня любят!", – подписала пост танцовщица.Маленькой девочка на снимке в точности повторила трюк Волочковой, сообщает . На вид малышке около 8 лет. Но кто она и кем приходится звезде – неизвестно. В своей социальной сети прима балета не сказала об этом ни слова.Всего за 11 часов фото собрало более 7 тысяч лайков. Только вот комментариев, к сожалению нет, так как Анастасия давно уже ограничила эту функцию в своем Instgram. Связано это с тем, что злопыхатели постоянно критикуют и заваливают знаменитость оскорблениями. Анастасия старается избегать негатива, поэтому и прибегла к таким радикальным мерам.Напомним, ранее Волочкова напрямую высказалась в адрес недоброжелателей. Как писали , она заявила, что не обращает внимания на завистливых и злых людей, а также добавила, что ее "попа красивее лиц этих ущербных".