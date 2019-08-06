Анфиса Чехова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые фотографии. Звезда в очередной раз сразила фанатов наповал своими формами.

Анфиса Чехова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые фотографии. Звезда в очередной раз сразила фанатов наповал своими формами.На снимках знаменитость позирует в темно-синем купальнике с бахромой. Она стоит под душем на фоне панорамных окон. "Good morning! Какое фото лучше?" – подписала серию кадров светская львица.Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие восхищаются фигурой Чеховой и не скрывают этого. "Какая ты, Анфиска, классная! Знаешь, всегда хотела фигуру, как у тебя! Сейчас ты еще круче, молодец! Думаю, твоя фигура – эталон! Вот такая должна быть женщина!","Душ со стеклянными стенами для того, чтоб в офисных зданиях напротив кипела работа!", "Вы, как всегда, бесподобны!", "На всех фото вы очаровательны", "Фото все замечательные", "Отличная форма!", "Шикарная фигура!" – засыпали телеведущую комплиментами обожатели."Нежность, красота женского тела, все прекрасно!" – отметила фанатка.Многие вспомнили экс-супруга Чеховой. "Я не понимаю, как могут устоять перед такой красотой особи мужского пола", "Очень красивая! Дурак ваш бывший, такую шикарную девушку потерял!", "Что мужу не хватало, не пойму" – недоумевали пользователи Сети.