Трагедией завершился третий этап веломногодневки Тур Польши. Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт получил травму, которая повлекла гибель 23-летнего спортсмена.

Трагедией завершился третий этап веломногодневки "Тур Польши". Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт получил травму, которая повлекла гибель 23-летнего спортсмена.Выступающий за Lotto Soudal Ламбрехт на скорости врезался в бетонную трубу. Велосипедист был госпитализирован, однако спасти жизнь спортсмена врачи не смогли.Бьорг Ламбрехт выступал за команду Lotto Soudal с 2018 года, сообщает ТАСС. Ранее бельгиец становился серебряным призером молодежного чемпионата мира.