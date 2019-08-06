Финансировать арендную плату будут за счет средств Фонда ОМС

Финансировать арендную плату будут за счет средств Фонда ОМСОпасения жителей Лесного о возможном закрытии местного филиала Городской клинической больницы №5 не обоснованы, сообщают в облздраве. Ни о каком закрытии медучреждения в этой территории не может быть и речи, – уверен директор департамента здравоохранения региона Алексей Мозалев.Беспокойство населения вызвало решение администрации и Совета народных депутатов Владимира о взимании арендной платы за муниципальные помещения, в которых расположились различные объекты социальной инфраструктуры, в том числе и филиал Городской клинической больницы №5 в Лесном.«Несмотря на то, что в бюджете области, который верстался задолго до этого решения городских властей, не предусматривали средства на аренду, облздрав по поручению главы региона встал на защиту прав граждан и в срочном порядке нашёл возможность финансирования аренды за счёт средств Фонда ОМС. Бесплатная, доступная и качественная медпомощь жителям микрорайона Лесной будет оказываться в прежнем объёме», – подчеркнул Алексей Мозалёв.