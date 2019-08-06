Брак 72-летнего продюсера Бари Алибасова с 80-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной многим кажется странным. Особенно ее дочерям

Брак 72-летнего продюсера Бари Алибасова с 80-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной многим кажется странным. Особенно ее дочерям"Я не знаю, зачем был нужен этот брак моей маме, – плачет Ольга Шукшина. – "Мы никогда не жили вместе, – недавно призналась мне она. – Совместного быта у нас не было, секса тоже". Это признание меня расстроило. Напрашивается вопрос: зачем тогда все эти шоу со свадьбами-женитьбами?"Особенно дочери Василия Шукшина стыдно за то, что новый муж ее матери вытворят. Это сущее безобразие! И выглядит как насмешка над светлой память Василия Макаровича. "Бари Каримович бывает у нас вместе с Сергеем, который известен как актер порнографических гей-фильмов. Стоит мне отлучиться из квартиры, как Бари проводит фотосессии, – уверяет Ольга. – Нет-нет да и всплывают в сети фото, где он сидит на маминой кровати с голым торсом. Все это не только задевает репутацию нашей мамы, но и оскорбляет имя папы, который всегда ассоциировался с нравственностью и чистотой. Хочу спросить у Бари: зачем эти фотосессии за столом отца?".Все это, конечно, омерзительно. И стыдно за вдову Шукшина, над которой на склоне лет все смеются. "Переживаю я за здоровье мамы. Лидия Николаевна выглядит совершенно растерянной в руках незваных гостей, которые ходят в квартиру Шукшина, как к себе домой. Могу сказать, что лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода", – цитирует Ольгу Шукшину