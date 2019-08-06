Светская львица
показала свое преображение поклонникам в Instagram. Айза Анохина
неожиданно сменила цвет волос.
Светская львица
показала свое преображение поклонникам в Instagram. Айза Анохина
неожиданно сменила цвет волос.
Бьюти-блогер решила поэкспериментировать и примерила новый образ. Всегда
предпочитавшая натуральные оттенки волос, Айза Анохина решилась на кардинальные
перемены.
На кадрах опубликованной светской львицей ролика она появляется в толстовке
с капюшоном, стоя спиной к зрителю. Затем звезда поворачивается и демонстрирует
распущенные волосы розового цвета.
"Выкладываю свой новый
цвет волос сейчас... Хотя я зарекалась, что никогда не буду делаться
цветной, но мне жутко захотелось перемен", – призналась Айза Анохина. Певица
отметила, что новый имидж – не навсегда. Она пояснила, что просто
воспользовалась оттеночной маской для ухода за волосами, которая вскоре
смоется.
Фолловерам перемена в ее внешности пришлась по душе. Некоторым подписчицам
даже захотелось такой же цвет волос. "Вау. Теперь тоже хочу краситься", "Кайф.
Я тоже теперь хочу!", "Безумно красиво", "Да! Вам очень идет", "Круто! Очень
нравится!", "Супер. Красотка", – написали комментаторы.
Напомним, ранее рассказала, что в ее семейной жизни начались проблемы. По словам девушки, она
никак не может наладить отношения с супругом, бизнесменом и серфером Дмитрием
Анохиным. В последнее время пара часто ссорится.