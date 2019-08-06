Светская львица показала свое преображение поклонникам в Instagram. Айза Анохина неожиданно сменила цвет волос.

Светская львицапоказала свое преображение поклонникам в Instagram. Айза Анохинанеожиданно сменила цвет волос.Бьюти-блогер решила поэкспериментировать и примерила новый образ. Всегдапредпочитавшая натуральные оттенки волос, Айза Анохина решилась на кардинальныеперемены.На кадрах опубликованной светской львицей ролика она появляется в толстовкес капюшоном, стоя спиной к зрителю. Затем звезда поворачивается и демонстрируетраспущенные волосы розового цвета."Выкладываю свой новыйцвет волос сейчас... Хотя я зарекалась, что никогда не буду делатьсяцветной, но мне жутко захотелось перемен", – призналась Айза Анохина. Певицаотметила, что новый имидж – не навсегда. Она пояснила, что простовоспользовалась оттеночной маской для ухода за волосами, которая вскоресмоется.Фолловерам перемена в ее внешности пришлась по душе. Некоторым подписчицамдаже захотелось такой же цвет волос. "Вау. Теперь тоже хочу краситься", "Кайф.Я тоже теперь хочу!", "Безумно красиво", "Да! Вам очень идет", "Круто! Оченьнравится!", "Супер. Красотка", – написали комментаторы.Напомним, ранее рассказала, что в ее семейной жизни начались проблемы. По словам девушки, онаникак не может наладить отношения с супругом, бизнесменом и серфером ДмитриемАнохиным. В последнее время пара часто ссорится.