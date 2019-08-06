Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 3 октября жителя подмосковных Люберец Владислава Синицу, обвиняемого в призывах в социальной сети к насилию над детьми правоохранителей.

Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 3 октября жителя подмосковных Люберец Владислава Синицу, обвиняемого в призывах в социальной сети к насилию над детьми правоохранителей.Как передает РИА Новости, такое решение вынесла судья Катерина Кириченко, согласившись с доводами сотрудника главка Следственного комитета России по Москве, который сообщил, что подсудимый свою вину не признает и при задержании пытался испортить свой смарфон.30-летний Синица обвиняется в том, что под псевдонимом Макс Стеклов разместил в Twitter пост, в котором фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей.Против него возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или с угрозой его применения". Если его вина будет доказана, ему грозит срок лишения свободы до 6 лет.27 июля, не согласованный с властями Москвы митинг прошел у столичной мэрии. Его организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет России возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.