Еще один пострадавший в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае поступил в больницу, таким образом, число пострадавших увеличилось до девяти человек.

Еще один пострадавший в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае поступил в больницу, таким образом, число пострадавших увеличилось до девяти человек.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Ачинской центральной районной больнице.Врачи сообщили, что мужчина – пожарный, он получил травму от взрывной волны, находится в состоянии средней тяжести.5 августа на артиллерийском складе в 17 часов по местному времени (13 часов по московскому) на территории военной части, расположенной в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района произошел пожар, который вызвал детонацию снарядов.Ранее сообщалось, что пострадали восемь человек. Идет эвакуация жителей близлежащих поселков.