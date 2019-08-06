Еще один пострадавший в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо скончался в больнице, число жертв трагедии достигло 21.

Еще один пострадавший в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо скончался в больнице, число жертв трагедии достигло 21.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность в социальных сетях проинформировали представители местной полиции, не уточнив личность погибшего.3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу по людям в торговом центре в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Он был задержан полицией. Предполагается, что убийца совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики.В минувшие выходные два инцидента со стрельбой произошли также в штатах Огайо и Иллинойс. Обще число погибших составило 30 человек, 60 ранено.Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением, в котором призвал Конгресс – и демократов, и республиканцев – объединиться и ужесточить закон о продаже оружия, а также принять иммиграционную реформу.