Вандализм или искусство? Ответить на этот вопрос сейчас пытаются в Санкт-Петербурге. У скульптуры на доме Кирилловых по Большой Пушкарской улице вместо головы появилась камера уличного наблюдения. Как выяснилось, это инсталляция художника, который называет себя Лонсом Грасс.

Вандализм или искусство? Ответить на этот вопрос сейчас пытаются в Санкт-Петербурге. У скульптуры на доме Кирилловых по Большой Пушкарской улице вместо головы Диониса появилась камера уличного наблюдения.Как выяснилось, это инсталляция художника, который называет себя Лонсом Грасс.Фото в соцсети он разместил сам. И объяснил, что таким образом пытается показать современное общество, которое готово жертвовать свободой ради безопасности.Название работе он дал тоже знаковое: "Пугало".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от L_G (Lonesome_Grass) (@lonesome_grass) 4 Авг 2019 в 3:28 PDTБезголовой скульптура стала два года назад. Как удалось выяснить полиции, ее снял мужчина, которому якобы не понравилось выражение "лица" Диониса, передает "Россия 24".