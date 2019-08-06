В студии Андрея Малахова второй вечер подряд говорили о вдове миллиардера Светлане Софиевой. В ток-шоу Прямой эфир телеканала Россия 1 племянница героини – Оксана Хоменок – выступила с заявлением.

В студии Андрея Малахова второй вечер подряд говорили овдове миллиардера Светлане Софиевой. В ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия1" племянница героини – Оксана Хоменок – выступила с заявлением.Хоменок поведала, что состояние Софиевой обострилось послетого, как сын Светланы – Денис, еще будучи несовершеннолетним, решил жить с родственниками отца –убитого миллиардера Георгия Софиева. Состоялся суд, Фемидаучла мнение ребенка и решила не в пользу вдовы богача."Когда я уже на нее смотрела, ей было совсем тяжело. Самыйглавный был перелом, когда она потеряла ребенка – Дениса. Действительно у нихбыл скандал, когда Денис ушел. Он по собственному желанию ушел от матери,потому что он не мог больше так жить. Вот здесь у нее переломилось. Онаосталась одна. Были суды, по опеке, опеку оформили на тетю, потому что Денистак решил", – рассказала Оксана ведущему программы "Прямой эфир" АндреюМалахову.По словам племянницы Софиевой, с тех пор та начала бредитьо ребенке. Поначалу Светлана тратила огромные средства на экстракорпоральное оплодотворение."Она делала ЭКО, заплатила деньги в клинике, и вот это ЭКОне получилось", – добавила Хоменок.Сосед и приятель Софиевой – продюсер группы "Ласковый май" АндрейРазин, который тоже присутствовал в студии "Прямого эфира" подтвердил словаОксаны. Шоумен рассказал, что в криобанке до сих пор хранятся замороженные эмбрионывдовы миллиардера."Она мне сказала, что заплатила за это 25 тысяч долларов,чтобы 15 лет эти лежали биоматериалы. Она пришла мне и сказала: "Я правильноэто сделала?" А я говорю: "Я не знаю, но Пугачева тоже сделала, многие звездытак сделали", – поведал продюсер.Андрей подчеркнул, что Светлана так горела идеей беременности,что вводила в область брюшины специальные растворы, которые делали ее похожейна женщину в положении. По словам Разина,в Москве есть клиники пластической хирургии, которые предоставляют такие услугиза большие деньги."Я даже знаю врача, который это делал, он накачивал ейживот. Этот врач за деньги это делал для того, чтобы она показала, что у неебыл живот, потому что ей нужно было несколько фотосессий", – поделился сприсутствующими в студии Андрей Разин.Напомним, Светлана Софиева известна телезрителям как"беременная от Киркорова". Девять месяцев назад москвичка сталазвездой шоу Андрея Малахова, заявив, что ждет тройню от поп-короляотечественной эстрады Филиппа Киркорова. Тогда в сопровождении съемочной группыток-шоу Софиева прошла обследование в клинике, где унее диагностировали редкое психическое расстройство – ложную беременность. Ксожалению, после месяца лечения Светлана скончалась при загадочныхобстоятельствах и была похоронена втайне.Добавим, что Светлана Софиева была женой миллиардера ГеоргияСофиева, которого похитили ради выкупа, а после жестоко убили в США в 2002 году.Смерть супруга больно ударила по Светлане, что не могло не сказаться на еепсихическом здоровье.