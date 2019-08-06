Солистка Ночных снайперов всю ночь мучилась из-за
недомогания. Помощь Диане Арбениной оказали ее девятилетние дети.
Солистка "Ночных снайперов" всю ночь мучилась из-за
недомогания. Помощь Диане Арбениной оказали ее девятилетние дети.
В личном Instagram знаменитость рассказала, что всегда хотела
стать близким другом своим наследникам. Сегодня, 6 августа, звезда поняла, что
ее мечта исполнилась.
Все началось с того, что Диана Арбенина вернулась
домой после продолжительных гастролей. Спустя время артистке стало плохо из-за смены часовых поясов.
"В доме было тепло а меня бил озноб. и эти два маленьких
существа всю ночь прижимали меня к себе и по очереди спрашивали: "мам тебе уже
не так холодно?" а потом продолжали рассказывать о своих летних подвигах
которым слава богу не было конца. так прошла ночь...счастливая ночь не смотря
на издержки моего состояния. наши дети – наши чудеса..... (здесь и далее
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) – похвасталась .
Напомним, 4 февраля 2010 года знаменитость родила близнецов
– Артема и Марту. Звезда воспитывает их одна. Семейство живет в загородном доме
в Подмосковье.
"Доброе утро страна! дом построила. двойняшек родила. дерево
посадила, что дальше?" – как-то задалась вопросом в своем
микроблоге. Поклонники посоветовали артистке заходить на второй круг.