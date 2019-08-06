Солистка Ночных снайперов всю ночь мучилась из-за недомогания. Помощь Диане Арбениной оказали ее девятилетние дети.

Солистка "Ночных снайперов" всю ночь мучилась из-занедомогания. Помощь Диане Арбениной оказали ее девятилетние дети.В личном Instagram знаменитость рассказала, что всегда хотеластать близким другом своим наследникам. Сегодня, 6 августа, звезда поняла, чтоее мечта исполнилась.Все началось с того, что Диана Арбенина вернуласьдомой после продолжительных гастролей. Спустя время артистке стало плохо из-за смены часовых поясов."В доме было тепло а меня бил озноб. и эти два маленькихсущества всю ночь прижимали меня к себе и по очереди спрашивали: "мам тебе ужене так холодно?" а потом продолжали рассказывать о своих летних подвигахкоторым слава богу не было конца. так прошла ночь...счастливая ночь не смотряна издержки моего состояния. наши дети – наши чудеса..... (здесь и далееорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) – похвасталась .Напомним, 4 февраля 2010 года знаменитость родила близнецов– Артема и Марту. Звезда воспитывает их одна. Семейство живет в загородном домев Подмосковье."Доброе утро страна! дом построила. двойняшек родила. деревопосадила, что дальше?" – как-то задалась вопросом в своеммикроблоге. Поклонники посоветовали артистке заходить на второй круг.