Певец высказался о планируемой поездке в США. Дима Билан на своей странице в Instagram опроверг информацию о том, что ему не дали американскую визу.

Певец высказался о планируемой поездке в США. Дима Билан на своей страницев Instagram опровергинформацию о том, что ему не дали американскую визу.Артист заявил, что онне успел вовремя подать документ, поэтому получил разрешение на въезд в страну позже,чем планировал. Дело в том, что он собирался со своей подругой, оперной певицейЮлией Лимой посетить концерт Барбры Стрейзанд вНью-Йорке. В итоге девушка полетела одна. Дима Билан же не успел получить визув США."Никуда я не полетел,должен был быть сегодня на концерте Барбры Стрейзанд в Нью-Йорке, и хорошиебилеты уже с Юлей @julialimaopera купили, но визу не успел получить в самыйпоследний момент… так что передаю привет тебе Юль, расскажешь, как оно былотам! Желаю невероятных эмоций тебе!) мечтал попасть, но видимо не судьба пока…я еще успею!!!" – сообщил Дима Билан. Новость о том, что музыкант не попал наконцерт, разошлось по многим СМИ.Некоторые изданиянаписали, что исполнителю вовсе не дали американскую визу, что особенновозмутило звезду. Дима Билан отметил, что ему было приятно оказаться в центревнимания из-за обычного случая с документами, но визу он все же получил, хотя ипозже, чем хотел. "А так в Москве, в посольстве США, в принципе все спокойно.Россияне стоят в мирной очереди с номерками и ждут своего подхода к окошкам,где и получают свой проездной документ… Спасибо за ваше ко мне внимание, ятронут обилием упоминаний!" – высказался в своем микроблоге.Пост артист сопроводилфотографией своей визы. Примечательно, что, получив необходимые документы, вСШАпока не улетел. Ранее он сообщил, что будет заниматься записьюальбома. Поэтому, неизвестно, отправится ли певец отдохнуть в Америку или нет.