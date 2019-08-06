Певец высказался о планируемой поездке в США. Дима Билан на своей странице
в Instagram опроверг
информацию о том, что ему не дали американскую визу.
Певец высказался о планируемой поездке в США. Дима Билан на своей странице
в Instagram опроверг
информацию о том, что ему не дали американскую визу.
Артист заявил, что он
не успел вовремя подать документ, поэтому получил разрешение на въезд в страну позже,
чем планировал. Дело в том, что он собирался со своей подругой, оперной певицей
Юлией Лимой посетить концерт Барбры Стрейзанд в
Нью-Йорке. В итоге девушка полетела одна. Дима Билан же не успел получить визу
в США.
"Никуда я не полетел,
должен был быть сегодня на концерте Барбры Стрейзанд в Нью-Йорке, и хорошие
билеты уже с Юлей @julialimaopera купили, но визу не успел получить в самый
последний момент… так что передаю привет тебе Юль, расскажешь, как оно было
там! Желаю невероятных эмоций тебе!) мечтал попасть, но видимо не судьба пока…
я еще успею!!!" – сообщил Дима Билан. Новость о том, что музыкант не попал на
концерт, разошлось по многим СМИ.
Некоторые издания
написали, что исполнителю вовсе не дали американскую визу, что особенно
возмутило звезду. Дима Билан отметил, что ему было приятно оказаться в центре
внимания из-за обычного случая с документами, но визу он все же получил, хотя и
позже, чем хотел. "А так в Москве, в посольстве США, в принципе все спокойно.
Россияне стоят в мирной очереди с номерками и ждут своего подхода к окошкам,
где и получают свой проездной документ… Спасибо за ваше ко мне внимание, я
тронут обилием упоминаний!" – высказался в своем микроблоге.
Пост артист сопроводил
фотографией своей визы. Примечательно, что, получив необходимые документы, в
СШАпока не улетел. Ранее он сообщил, что будет заниматься записью
альбома. Поэтому, неизвестно, отправится ли певец отдохнуть в Америку или нет.