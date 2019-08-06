Полузащитник московского Динамо Абдул-Азиз Тетте продолжит карьеру в турецком Газиантепспоре. 29-летний ганец подписал контракт сроком на три года.

Полузащитник московского "Динамо" Абдул-Азиз Тетте продолжит карьеру в турецком "Газиантепспоре". 29-летний ганец подписал контракт сроком на три года.Абдул-Азиз Тетте пришел в "Динамо" в 2018 году из польского "Леха". Африканец сыграл за бело-голубых 35 матчей и забил 1 мяч. Футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.Тетте будет выступать в чемпионате Турции за "Газиантепспор". Его одноклубником будет бывший вратарь "Зенита" и сборной России Юрий Лодыгин.