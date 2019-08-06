Актриса перевоплотилась ради роли в спектакле. Эвелина
Бледанс примерила наряд в стиле БДСМ.
Актриса перевоплотилась ради роли в спектакле. Эвелина
Бледанс примерила наряд в стиле БДСМ.
В личном Instagram знаменитость опубликовала короткое видео.
В кадре артистка демонстрирует костюм из черного латекса с экстремальным декольте,
в котором она выходит на сцену. В руках Эвелина Бледанс держит плетку.
Видео получилось очень волнующим, поэтому знаменитость
решила разбавить его текстом. "Моя героиня Эва из спектакля "Любовь
по-итальянски" меняет образы как перчатки. Женщина должна попробовать все или
только классика?" – поинтересовалась артистка у подписчиков.
Пользователи Сети не смогли пройти мимо чересчур сексуального
образа Эвелины Бледанс. Многие захотели попасть на спектакль с участием
артистки. БДСМ-наряд помог знаменитости пропиарить постановку.
"Хорошо, что мой дед уже
старый, а то убег бы к Эвелинке, ох, хороша бабенка!!!!👍💐
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал доведенный до экстаза интернет-обыватель в
комментариях. "Держите деда в руках", – нашлась с ответом Бледанс.
Напомним, на днях ошарашила народ неоднозначным заявлением. Артистка сказала, что вышла
бы замуж за поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.
"Такие союзы имеют право на
существование. В нашем возрасте уже есть дети, они общаются между собой, а нас
соединяют творческие темы. Секс? Не все семейные пары на нем помешаны!" –
рассудила .