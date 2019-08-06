Актриса перевоплотилась ради роли в спектакле. Эвелина Бледанс примерила наряд в стиле БДСМ.

Актриса перевоплотилась ради роли в спектакле. ЭвелинаБледанс примерила наряд в стиле БДСМ.В личном Instagram знаменитость опубликовала короткое видео.В кадре артистка демонстрирует костюм из черного латекса с экстремальным декольте,в котором она выходит на сцену. В руках Эвелина Бледанс держит плетку.Видео получилось очень волнующим, поэтому знаменитостьрешила разбавить его текстом. "Моя героиня Эва из спектакля "Любовьпо-итальянски" меняет образы как перчатки. Женщина должна попробовать все илитолько классика?" – поинтересовалась артистка у подписчиков.Пользователи Сети не смогли пройти мимо чересчур сексуальногообраза Эвелины Бледанс. Многие захотели попасть на спектакль с участиемартистки. БДСМ-наряд помог знаменитости пропиарить постановку."Хорошо, что мой дед ужестарый, а то убег бы к Эвелинке, ох, хороша бабенка!!!!👍💐(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал доведенный до экстаза интернет-обыватель вкомментариях. "Держите деда в руках", – нашлась с ответом Бледанс.Напомним, на днях ошарашила народ неоднозначным заявлением. Артистка сказала, что вышлабы замуж за поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова."Такие союзы имеют право насуществование. В нашем возрасте уже есть дети, они общаются между собой, а нассоединяют творческие темы. Секс? Не все семейные пары на нем помешаны!" –рассудила .