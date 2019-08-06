За свое преступление она заплатит 50 тысяч рублей

За свое преступление она заплатит 50 тысяч рублейЭкс-главу Карабаново признали виновной в присвоении вверенного имущества и служебном подлоге.В июне 2018 года обвиняемая стала главой администрации муниципального образования. Отработав совсем недолго, сити-менеджер решила отметить свой день рождения туристической поездкой на море.Зная, что не имеет права на отпуск, без документального оформления и разрешения главы города в середине августа 2018 года она улетела за пределы страны, из Турции вернулась только через 10 дней.Подчиненному работнику чиновница указала, что в табеле учета рабочего времени и расчета зарплаты нужно проставить заведомо ложные сведения.За указанный период она незаконно получила больше 16 тысяч рублей. Чиновница добровольно сложила свои полномочия. В ходе следствия она возместила ущерб, полностью признала вину и раскаялась в содеянном.Женщине назначили наказание в виде лишения права замещать должности, осуществляющие функции представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции органов местного самоуправления сроком на 2 года, а также к штрафу - 50 тысяч рублей.